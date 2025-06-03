Зверев повторил достижение Джоковича и Вавринки среди действующих теннисистов на ТБШ
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После досрочной победы третьей ракетки мира Александра Зверева в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» с 35-й ракеткой рейтинга Таллоном Грикспором (6:4, 3:0, отказ Грикспора) немецкий теннисист вышел в свой 15-й четвертьфинал турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Sports.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|
|0
35
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
По информации статистического портала, Зверев стал третьим действующим теннисистом, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов ТБШ. На первом месте находится серб Новак Джокович, которому удалось выйти в 61 четвертьфинал ТБШ. На второй строчке располагается 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка, на счету которого 18 четвертьфиналов ТБШ.
Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Зверев встретится с Новаком Джоковичем.
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