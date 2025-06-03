Зверев повторил достижение Джоковича и Вавринки среди действующих теннисистов на ТБШ

После досрочной победы третьей ракетки мира Александра Зверева в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» с 35-й ракеткой рейтинга Таллоном Грикспором (6:4, 3:0, отказ Грикспора) немецкий теннисист вышел в свой 15-й четвертьфинал турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Sports.

По информации статистического портала, Зверев стал третьим действующим теннисистом, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов ТБШ. На первом месте находится серб Новак Джокович, которому удалось выйти в 61 четвертьфинал ТБШ. На второй строчке располагается 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка, на счету которого 18 четвертьфиналов ТБШ.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Зверев встретится с Новаком Джоковичем.