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Зверев повторил достижение Джоковича и Вавринки среди действующих теннисистов на ТБШ

Зверев повторил достижение Джоковича и Вавринки среди действующих теннисистов на ТБШ
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После досрочной победы третьей ракетки мира Александра Зверева в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» с 35-й ракеткой рейтинга Таллоном Грикспором (6:4, 3:0, отказ Грикспора) немецкий теннисист вышел в свой 15-й четвертьфинал турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Sports.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
4 		0
             
Таллон Грикспор
35
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

По информации статистического портала, Зверев стал третьим действующим теннисистом, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов ТБШ. На первом месте находится серб Новак Джокович, которому удалось выйти в 61 четвертьфинал ТБШ. На второй строчке располагается 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка, на счету которого 18 четвертьфиналов ТБШ.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Зверев встретится с Новаком Джоковичем.

Календарь "Ролан Гаррос"
Турнирная сетка "Ролан Гаррос"
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