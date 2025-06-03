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Анастасия Потапова представила новый модный образ во время турнира «Ролан Гаррос»

Анастасия Потапова представила новый модный образ во время турнира «Ролан Гаррос»
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24-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала фото, на котором показала свой новый модный образ. Сейчас спортсменка участвует в турнире «Ролан Гаррос» в Париже.

Потапова сделала фото в зеркало в лифте. На изображении видно, что на спортсменке модные широкие джинсы на высокой посадке, светло-розовый топ фирмы «Chanel». Теннисистка дополнила образ трёхцветным кардиганом в пастельных оттенках и сумочкой в тон также от французского дома моды «Chanel».

«Look дня» — подписала фото Потапова в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Потаповой

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде Анастасия Потапова и Ольга Данилович встретятся с парой Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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