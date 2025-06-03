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«Не давай много советов другим игрокам». Синнер обратился к Цонге

«Не давай много советов другим игрокам». Синнер обратился к Цонге
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пошутил над бывшей пятой ракеткой мира французом Жо-Вильфридом Цонгой во время интервью после победы над россиянином Андреем Рублёвым на «Ролан Гаррос»-2025.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Во-первых, Джо, мы все скучаем по тебе. Я всегда хотел сыграть против тебя. К сожалению, у нас никогда не будет такого шанса. Не давай слишком много советов другим игрокам», — приводит слова Синнера We love tennis.

Цонга завершил карьеру в мае 2022 года на турнире «Ролан Гаррос». В своём последнем матче в карьере он проиграл норвежцу Касперу Рууду.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

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