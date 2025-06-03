«Не давай много советов другим игрокам». Синнер обратился к Цонге

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пошутил над бывшей пятой ракеткой мира французом Жо-Вильфридом Цонгой во время интервью после победы над россиянином Андреем Рублёвым на «Ролан Гаррос»-2025.

«Во-первых, Джо, мы все скучаем по тебе. Я всегда хотел сыграть против тебя. К сожалению, у нас никогда не будет такого шанса. Не давай слишком много советов другим игрокам», — приводит слова Синнера We love tennis.

Цонга завершил карьеру в мае 2022 года на турнире «Ролан Гаррос». В своём последнем матче в карьере он проиграл норвежцу Касперу Рууду.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.