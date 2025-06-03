Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Потом не жалуйтесь». Александр Бублик – молодым теннисистам

«Потом не жалуйтесь». Александр Бублик – молодым теннисистам
Комментарии

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём подходе к теннису.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Даже я иногда «выгораю» ментально. Самое важное, как я говорил, — найти свой баланс. Если ты готов рискнуть телом ради победы на «Шлеме», если можешь это сделать — сделай. Это твоё здоровье, твой выбор. Каждый спортсмен решает сам, стоят ли жертвы той призрачной надежды, например, для молодых игроков — стать как мы. Если да — вперёд. Но потом не жалуйтесь, если не получится, потому что кроме тяжёлой работы нужно ещё многое, чтобы быть топ-50 или топ-100. Это мой подход. Но у каждого он свой», — приводит слова Бублика Punto de Break.

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

Материалы по теме
«Я не могу здесь плакать!» Экс-россиянин Бублик подарил сенсацию на «РГ» и не сдержал слёз
«Я не могу здесь плакать!» Экс-россиянин Бублик подарил сенсацию на «РГ» и не сдержал слёз
Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android