«Потом не жалуйтесь». Александр Бублик – молодым теннисистам

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём подходе к теннису.
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«Даже я иногда «выгораю» ментально. Самое важное, как я говорил, — найти свой баланс. Если ты готов рискнуть телом ради победы на «Шлеме», если можешь это сделать — сделай. Это твоё здоровье, твой выбор. Каждый спортсмен решает сам, стоят ли жертвы той призрачной надежды, например, для молодых игроков — стать как мы. Если да — вперёд. Но потом не жалуйтесь, если не получится, потому что кроме тяжёлой работы нужно ещё многое, чтобы быть топ-50 или топ-100. Это мой подход. Но у каждого он свой», — приводит слова Бублика Punto de Break.
В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).
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