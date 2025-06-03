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Джокович — о победе над Норри: один из лучших моих матчей на «Ролан Гаррос»

Джокович — о победе над Норри: один из лучших моих матчей на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с британцем Кэмероном Норри. Сербский теннисист победил со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Это был один из лучших моих матчей на «Ролан Гаррос», но, возможно, не лучший. С точки зрения качества ударов, думаю, я сыграл надёжно. Я всегда стараюсь показывать максимум, но нужно учитывать форму соперника и игру в последних раундах. Так что, думаю, это был хороший матч с моей стороны. Я выиграл в трёх сетах. Матчи становятся всё сложнее, и я с нетерпением жду этого вызова», — сказал Джокович на пресс-конференции.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Новак Джокович поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующий чемпион турнира — испанский теннисист Карлос Алькарас.

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