Свитолина рассказала о значимости своих побед в контексте событий на Украине

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос о значимости её побед в важных матчах, упомянув события в своей стране.

«Побеждать — определённо очень важно для меня лично. Последние несколько месяцев были очень, очень тяжелыми для украинского народа. Это то, с чем мы живём ежедневно. Так что, знаете ли, когда я на корте, я полностью сосредоточена на своей работе, на своём теннисе и пытаюсь добиться этих побед для моей страны.

Это то, что мотивирует меня продолжать бороться, продолжать побеждать, продолжать играть в теннис в целом. Тяжело, но в то же время это огромная мотивация для меня», — приводит слова Свитолиной официальный сайт «Ролан Гаррос».

Сегодня в рамках 1/4 финала турнира Элина сыграет с Игой Швёнтек из Польши.

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