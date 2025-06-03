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Элина Свитолина рассказала о возвращении формы после рождения дочери и операции

Элина Свитолина рассказала о возвращении формы после рождения дочери и операции
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о возвращении игровой формы после паузы, связанной с рождением дочери два года назад.

«Я чувствую весь этот процесс, что провела два замечательных года, вернувшись в тур. В первый год за несколько месяцев я вернулась в двадцатку лучших. Потом у меня была травма, которая не позволила мне закончить сезон. Затем в сентябре прошлого года мне сделали операцию. Так что смесь разных вещей не позволила мне отыграть полный сезон.

Теперь после операции, после хорошей игры в Австралии и теперь на грунтовых кортах, я чувствую себя хорошо. Чувствую, что вернулась в свою игру. Сейчас мне нужно много работать, чтобы дать себе шанс заслужить эти возможности, чтобы сделать ещё один шаг вперед», — приводит слова Свитолиной официальный сайт «Ролан Гаррос».

Сегодня в рамках 1/4 финала Отрытого чемпионата Франции Элина сыграет с Игой Швёнтек из Польши.

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