Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

3 июня главные новости спорта, хоккей, НХЛ, теннис, футбол, баскетбол, Ролан Гаррос, UFC, Единая лига ВТБ

Синнер выбил Рублёва с «Ролан Гаррос», УНИКС выиграл бронзу Единой лиги. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025, в трёх сетах обыграв представителя России Андрея Рублёва, казанский УНИКС стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, победив «Локомотив-Кубань» во втором овертайме, легенда «Реала» Лука Модрич может перейти в «Милан». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
  2. УНИКС стал бронзовым призёром Единой лиги, победив «Локомотив-Кубань» во втором овертайме.
  3. Новый спортивный директор «Милана» собирается пригласить Модрича из «Реала» — Романо.
  4. Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера и ещё двух легенд тенниса.
  5. «Есть дата и место». Том Аспиналл сделал заявление о следующем бое.
  6. Председатель Совета директоров СКА прокомментировал назначение Ларионова главным тренером.
  7. «Вашингтон» подписал контракт с Гарином Бьорклундом на $ 775 тыс.
  8. Стали известны подробности о возможном возвращении Нико Паса в «Реал».
  9. «Барселона» начала переговоры о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля» — источник.
  10. Ферстаппен: никогда не говорил, что веду борьбу за чемпионство в 2025-м.

Главные новости дня:

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге и большой игровой день на «Ролан Гаррос»
Топ-матчи вторника: ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге и большой игровой день на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android