Синнер выбил Рублёва с «Ролан Гаррос», УНИКС выиграл бронзу Единой лиги. Главное к утру
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025, в трёх сетах обыграв представителя России Андрея Рублёва, казанский УНИКС стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, победив «Локомотив-Кубань» во втором овертайме, легенда «Реала» Лука Модрич может перейти в «Милан». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
- УНИКС стал бронзовым призёром Единой лиги, победив «Локомотив-Кубань» во втором овертайме.
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- Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера и ещё двух легенд тенниса.
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