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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 3 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках 1/4 финала состоится матч первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко и представительницы Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку мирового рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 6-1 в пользу Соболенко. В последнем матче она проиграла китаянке в Риме со счётом 0-2 (4:6, 3:6).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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