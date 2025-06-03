Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 3 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках 1/4 финала состоится матч первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко и представительницы Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку мирового рейтинга WTA.

Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 6-1 в пользу Соболенко. В последнем матче она проиграла китаянке в Риме со счётом 0-2 (4:6, 3:6).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.