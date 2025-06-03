«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 3 июня

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа начнутся матчи 1/4 финала мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/4 финала, 3 июня (время московское):

15:00. Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15);

21:15. Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас. Последним из россиян в мужской сетке закончил выступления Андрей Рублёв, который накануне уступил лидеру рейтинга Яннику Синнеру.