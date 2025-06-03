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Свитолина — Швёнтек: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025

Свитолина — Швёнтек: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 3 июня, пройдут два четвертьфинальных матча «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:30 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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