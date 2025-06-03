Карлос Алькарас — Томми Пол: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках очередного игрового дня состоится матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и американца Томми Пола, который занимает 12-ю строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 21:15 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.