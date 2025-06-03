Карлос Алькарас — Томми Пол: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 3 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках очередного игрового дня состоится матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и американца Томми Пола, который занимает 12-ю строчку мирового рейтинга АТР. Начало поединка запланировано на 21:15 мск.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:15 МСК
12
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.
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