«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 3 июня

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдут матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/4 финала, 3 июня (время московское):

12:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

13:30. Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.