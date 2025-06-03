«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 3 июня
Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдут матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/4 финала, 3 июня (время московское):
- 12:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
- 13:30. Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).
Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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