Ник Кирьос заявил о пропуске травяного сезона из-за сложностей в восстановлении от травмы

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что пропустит травяной сезон — 2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.

Австралиец, напомним, не смог появиться на Открытом чемпионате Франции — 2025 также из-за проблем со здоровьем.

«Просто хотел сообщить всем новости — в восстановлении произошёл небольшой сбой. К сожалению, я не смогу выступить на траве в этом году. Знаю, как сильно вы ждали моего возвращения. Мне искренне жаль вас разочаровывать. Но это всего лишь временное препятствие, и я уже усердно работаю над тем, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», — написал Кирьос в социальных сетях.