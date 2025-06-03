Элина Свитолина — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025

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Сегодня, 3 июня, пройдут два четвертьфинальных матча «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Ига Швёнтек, которая начнётся не ранее 13:30 мск.

Свитолина и Швёнтек провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу польской теннисистки.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.