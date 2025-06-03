Янник Синнер объяснил причину поражений от Карлоса Алькараса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу того, что проигрывает очные противостояния испанцу Карлосу Алькарасу. Итальянец не может обыграть соперника пять последних встреч подряд на турнирах АТР.

«Думаю, Карлос и я всегда понимаем перед матчами, что стоит на кону. Для меня была важный игра в прошлом году, в которой я победил — пусть это была выставочная встреча, но она была полезной, ведь мы оба постоянно стараемся понять уровень друг друга. Иногда мне кажется, что у него больше вариантов. Он может сыграть короткий слайс, может ударить глубоко, у него отличное чувство мяча, а сейчас он здорово подаёт. Физически он очень силён. У него есть качество, присущее самым одарённым игрокам.

Даже когда я проигрываю, мне всегда нравится играть против него, потому что это даёт мне много обратной связи — над чем нужно работать. Не буду отвечать, почему он так часто меня обыгрывает — возможно, другие игроки услышат, а мне бы этого не хотелось (смеётся), но, думаю, все и так понимают причины. Он быстрый, выносливый, играет с потрясающей интенсивностью — он невероятен», — приводит слова Синнера Punto de Break.