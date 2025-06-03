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«Раньше у меня такой поддержки не было». Касаткина — о выступлении на «РГ» за Австралию

«Раньше у меня такой поддержки не было». Касаткина — о выступлении на «РГ» за Австралию
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17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2025, отметив поддержку трибун во время матчей. Экс-россиянка дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступила бывшей соотечественнице Мирре Андреевой (3:6, 5:7).

«Прежде всего, это был хороший результат, но я также чувствовала себя очень хорошо на корте как представительница Австралии. Я столько раз чувствовала поддержку с трибун. Не знаю, все ли, кто кричал «австралийка», были из Австралии, но я чувствовала эту поддержку. Кроме того, в социальных сетях я получаю много поддержки от австралийцев, которые так рады меня видеть и счастливы за меня.

Так что это та опора, которой у меня, честно говоря, раньше не было. Мне кажется, это что-то новое для меня, но это так приятно», — приводит слова теннисистки Dayli Mail.

29 марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. За свою карьеру теннисистка завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на Открытом чемпионате Франции, а также четвертьфинала на Уимблдоне.

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