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Александр Бублик — о Яннике Синнере: невозможно играть настолько хорошо. Он — не человек

Александр Бублик — о Яннике Синнере: невозможно играть настолько хорошо. Он — не человек
Александр Бублик и Янник Синнер
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Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик рассказал забавный момент, который произошёл в их отношениях с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Спортсмены проводили очные встречи четыре раза. Бублик одержал единственную победу в 2023 году на турнире в Галле. 4 июня теннисисты вновь сойдутся на корте в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025.

«Он впервые обыграл меня в Дубае, а потом — в четвертьфинале в Майами. Я сказал ему, что невозможно играть настолько хорошо, будучи таким молодым, что он — не человек. С тех пор у нас хорошие отношения. Надеюсь, матч получится классным», — приводит слова Бублика Sky Sport Italia.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:00 МСК
Янник Синнер
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Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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