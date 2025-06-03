Александр Бублик — о Яннике Синнере: невозможно играть настолько хорошо. Он — не человек

Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик рассказал забавный момент, который произошёл в их отношениях с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Спортсмены проводили очные встречи четыре раза. Бублик одержал единственную победу в 2023 году на турнире в Галле. 4 июня теннисисты вновь сойдутся на корте в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025.

«Он впервые обыграл меня в Дубае, а потом — в четвертьфинале в Майами. Я сказал ему, что невозможно играть настолько хорошо, будучи таким молодым, что он — не человек. С тех пор у нас хорошие отношения. Надеюсь, матч получится классным», — приводит слова Бублика Sky Sport Italia.