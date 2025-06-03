Джек Дрейпер: рад, что грунтовый сезон закончился

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил своё выступление на грунте в сезоне — 2025. Британец дал комментарий после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 от 62-й ракетки мира Александра Бублика.

«Пусть я и убит поражением, но рад, что грунтовый сезон закончился. Это факт. Горжусь тем, как адаптировался и принял вызов. Думал, что этот сезон на грунте будет для меня провальным. Проиграл Давидович-Фокиной в Монте-Карло и подумал: «Это катастрофа». Но с каждой неделей я прогрессировал, много учился. Здесь я выиграл три матча, вышел в четвёртый круг. Наверное, я не играл лучше, чем в Мадриде и в Риме. Теперь рад вернуться на более быструю поверхность, на которой чувствую себя намного комфортнее. Да, с нетерпением жду травяного сезона», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Лучшим результатом на грунте для Джека Дрейпера стал выход в финал «Мастерса» в Мадриде.