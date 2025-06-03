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Гарбинье Мугуруса назвала идеальной кандидатуру Соболенко на роль первой ракетки мира

Гарбинье Мугуруса назвала идеальной кандидатуру Соболенко на роль первой ракетки мира
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор Итогового чемпионата WTA испанка Гарбинье Мугуруса поделилась мнением об игре первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Мне нравится, как доминирует Арина Соболенко. Я довольно часто смотрю её. Она просто идеальная кандидатура на роль первой ракетки мира. Она весёлая, не стесняется, у неё много поклонников, она активно ведёт социальные сети, у неё потрясающая сила и талант. Поэтому мне очень нравится, что она стала первой ракеткой», — сказала Мугуруса в эфире подкаста The Sit-Down.

Сегодня, 3 июня, Соболенко проведёт матч за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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