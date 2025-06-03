Джек Дрейпер — об Александре Бублике на «РГ»: не знаю, играл ли он когда-нибудь лучше

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказал мнение, что казахстанский спортсмен Александр Бублик провёл лучший матч в своей карьере. Ранее 62-й номер рейтинга обыграл британца в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Он так играл, потому что я ему позволял? Не уверен. Но да, у него потрясающая подача. Бэкхенд — почти без ошибок сегодня, да и двигался хорошо, совершал невероятные удары со всех сторон. Я редко играю матчи, где чувствую, что вообще не контролирую происходящее, — а сегодня было именно это. Так делают лучшие игроки. Заставляют тебя чувствовать себя неуютно, будто ты ничего не можешь сделать. Не знаю, играл ли он когда-либо лучше, чем сегодня. Возможно, нет. Но это ему судить. Александр был исключителен, и это нужно признать. Он сыграл на очень высоком уровне», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В 1/4 финала соревнований в Париже Александр Бублик сыграет с итальянцем Янником Синнером.