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Джек Дрейпер — об Александре Бублике на «РГ»: не знаю, играл ли он когда-нибудь лучше

Джек Дрейпер — об Александре Бублике на «РГ»: не знаю, играл ли он когда-нибудь лучше
Джек Дрейпер
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказал мнение, что казахстанский спортсмен Александр Бублик провёл лучший матч в своей карьере. Ранее 62-й номер рейтинга обыграл британца в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Он так играл, потому что я ему позволял? Не уверен. Но да, у него потрясающая подача. Бэкхенд — почти без ошибок сегодня, да и двигался хорошо, совершал невероятные удары со всех сторон. Я редко играю матчи, где чувствую, что вообще не контролирую происходящее, — а сегодня было именно это. Так делают лучшие игроки. Заставляют тебя чувствовать себя неуютно, будто ты ничего не можешь сделать. Не знаю, играл ли он когда-либо лучше, чем сегодня. Возможно, нет. Но это ему судить. Александр был исключителен, и это нужно признать. Он сыграл на очень высоком уровне», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В 1/4 финала соревнований в Париже Александр Бублик сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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