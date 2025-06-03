Ольховский: Рублёв показывает хороший теннис, но Синнер был лучше

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с лидером рейтинга Янником Синнером в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Итальянец победил со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

«Синнер был явным фаворитом перед матчем с Рублёвым. Ничего сенсационного не произошло. Синнер доказал, что он в хорошей форме. Янник играет быстро, феноменально двигается. Он выступает на темпе, к которому ты готов, но тебя обыгрывают на той стороне. Ты просто упираешься в стенку, поэтому соревноваться с Янником тяжело. Андрею надо отдать должное. Он показывает хороший теннис, но просто Синнер был лучше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 1/4 финала соревнований в Париже Янник Синнер сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.