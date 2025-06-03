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Ольховский: Рублёв показывает хороший теннис, но Синнер был лучше

Ольховский: Рублёв показывает хороший теннис, но Синнер был лучше
Андрей Рублёв
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Бывший советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с лидером рейтинга Янником Синнером в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Итальянец победил со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Синнер был явным фаворитом перед матчем с Рублёвым. Ничего сенсационного не произошло. Синнер доказал, что он в хорошей форме. Янник играет быстро, феноменально двигается. Он выступает на темпе, к которому ты готов, но тебя обыгрывают на той стороне. Ты просто упираешься в стенку, поэтому соревноваться с Янником тяжело. Андрею надо отдать должное. Он показывает хороший теннис, но просто Синнер был лучше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 1/4 финала соревнований в Париже Янник Синнер сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.

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