Ольховский: Рублёв показывает хороший теннис, но Синнер был лучше

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с лидером рейтинга Янником Синнером в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Итальянец победил со счётом 6:1, 6:3, 6:4.
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«Синнер был явным фаворитом перед матчем с Рублёвым. Ничего сенсационного не произошло. Синнер доказал, что он в хорошей форме. Янник играет быстро, феноменально двигается. Он выступает на темпе, к которому ты готов, но тебя обыгрывают на той стороне. Ты просто упираешься в стенку, поэтому соревноваться с Янником тяжело. Андрею надо отдать должное. Он показывает хороший теннис, но просто Синнер был лучше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В 1/4 финала соревнований в Париже Янник Синнер сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.
- 3 июня 2025
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