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«У меня в телефоне есть все оповещения о её матчах». Мугуруса — о Мирре Андреевой

«У меня в телефоне есть все оповещения о её матчах». Мугуруса — о Мирре Андреевой
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Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса высказалась о сотрудничестве шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с Кончитой Мартинес.

«Мне нравится партнёрство Кончиты Мартинес и Мирры Андреевой, я постоянно слежу за ними. У меня в телефоне есть все оповещения, когда они выходят на корт и с кем играют, и я часто общаюсь с Кончи. Даже пару раз видела их матчи вживую, это всегда весело», — сказала Мугуруса в эфире подкаста The Sit-Down.

Отметим, что Кончита Мартинес тренировала Мугурусу во время её спортивной карьеры. Испанская теннисистка — чемпионка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017); победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021); победительница 15 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде).

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