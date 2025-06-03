«Будет здорово играть при своей публике». Дрейпер поделился ожиданиями от Уимблдона — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался по поводу выступлений на домашних кортах в Лондоне во время Уимблдона — 2025. Соревнования на травяном покрытии пройдут с 30 июня по 13 июля.

«Думаю, Уимблдон будет для меня новым опытом. Не знаю, чего ожидать от него, но чувствую себя уверенно. В этом году я часто играл против австралийцев в Австралии и французов во Франции. Не так много мест, где болельщики были на моей стороне. Так что будет здорово оказаться дома и играть при своей публике. Чувствую, что всё ещё показываю отличный теннис. Посмотрим, что смогу сделать там», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Джек Дрейпер в 2024 году на Уимблдоне дошёл до второго круга, где уступил соотечественнику Кэмерону Норри.