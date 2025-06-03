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Вихлянцева прокомментировала поражение Рублёва в матче с Синнером на «Ролан Гаррос»

Вихлянцева прокомментировала поражение Рублёва в матче с Синнером на «Ролан Гаррос»
Андрей Рублёв
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась по поводу игры Андрея Рублёва в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 против итальянца Янника Синнера. Россиянин потерпел поражение со счётом 1:6, 3:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Янник находится на другом уровне, если сравнивать с Андреем. Тут даже вопрос не в количестве матчей, которые ребята сыграли в этом году. Если взять игроков, которые показывали хороший результат на последних турнирах, никто не может что-то навязать Синнеру. Для Янника Рим был вкатывающим. Рублёв пытался играть в матче с Синнером. Мне не кажется, что он сдался. Андрей играл против более именитых соперников, но всегда показывал борьбу, свою игру», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 1/4 финала соревнований в Париже Янник Синнер сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.

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