Вихлянцева прокомментировала поражение Рублёва в матче с Синнером на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась по поводу игры Андрея Рублёва в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 против итальянца Янника Синнера. Россиянин потерпел поражение со счётом 1:6, 3:6, 4:6.

«Янник находится на другом уровне, если сравнивать с Андреем. Тут даже вопрос не в количестве матчей, которые ребята сыграли в этом году. Если взять игроков, которые показывали хороший результат на последних турнирах, никто не может что-то навязать Синнеру. Для Янника Рим был вкатывающим. Рублёв пытался играть в матче с Синнером. Мне не кажется, что он сдался. Андрей играл против более именитых соперников, но всегда показывал борьбу, свою игру», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 1/4 финала соревнований в Париже Янник Синнер сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.