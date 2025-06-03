Дарья Касаткина объяснила, почему кинула напульсник в Мирру Андрееву после матча на «РГ»

17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему бросила напульсник в россиянку Мирру Андрееву после проигранного ей матча (3:6, 5:7) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2025.

— После матча вы кинули в Мирру напульсник. Это был какой‑то жест, что-то импульсивное, или вы планировали сделать нечто подобное?

— Это так, мелочь, потому что она всё время в меня что‑нибудь бросает за пределами корта. Она сказала, что отдала этот напульсник кому‑то из болельщиков. Я ответила: «Отлично, спасибо». Это было просто немного забавно. Конечно, я была разочарована после матча, но это игра. Я просто хотела сделать что‑то забавное после него, — сказала Касаткина на пресс‑конференции.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграет с 361-й ракеткой мира Луа Буассон из Франции.