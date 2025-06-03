Жо-Вильфрид Цонга восхитился знаниями Новака Джоковича во французском языке

Экс-теннисист из Франции, а ныне эксперт американского видеохостинга Жо-Вильфрид Цонга высказал уважение сербу Новаку Джоковичу по поводу его лингвистических способностей. В беседе между игроками после матча третьего круга «Ролан Гаррос» Джокович разговаривал на французском языке.

Цонга: Привет, Новак, это Жо. Даже не знаю, на каком языке с тобой говорить — на французском, английском, немецком, итальянском, мандаринском… Скажи мне (смеётся).

Джокович: На китайском! (Смеётся.) Мы же в Париже — попробуем на французском, хотя он у меня не идеальный.

Цонга: Твой французский идеален, как и твой теннис сегодня [в субботу]. Поздравляю с матчем! — приводит детали диалога теннисистов We love tennis.