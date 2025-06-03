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Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в паре на турнире ATP-500 в Галле

Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в паре на турнире ATP-500 в Галле
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв выступят в парном разряде на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Последний раз российский дуэт выступал вместе на официальных турнирах в 2016 году. Медведев и Рублёв дошли до полуфинала «Кубке Кремля» в Москве, где уступили австрийскому дуэту Юлиан Ноул/Юрген Мельцер — 6:7, 6:3, 0-1 (2:10). В 2023 году Андрей и Даниил играли в паре на выставочном турнире в ОАЭ, на котором не проиграли ни одного матча.

Также на турнире в Галле в парном разряде российский теннисист Карен Хачанов планирует выступить в дуэте с поляком Хубертом Хуркачем.

Соревнования в Галле пройдут с 16 по 22 июня.

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