Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в паре на турнире ATP-500 в Галле

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв выступят в парном разряде на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Последний раз российский дуэт выступал вместе на официальных турнирах в 2016 году. Медведев и Рублёв дошли до полуфинала «Кубке Кремля» в Москве, где уступили австрийскому дуэту Юлиан Ноул/Юрген Мельцер — 6:7, 6:3, 0-1 (2:10). В 2023 году Андрей и Даниил играли в паре на выставочном турнире в ОАЭ, на котором не проиграли ни одного матча.

Также на турнире в Галле в парном разряде российский теннисист Карен Хачанов планирует выступить в дуэте с поляком Хубертом Хуркачем.

Соревнования в Галле пройдут с 16 по 22 июня.