Таллон Грикспор заявил, что перед матчем со Зверевым получил разрыв брюшной мышцы

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал снятие с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против немецкого игрока Александра Зверева. Встреча завершилась при счёте 6:4, 3:0 в пользу третьей ракетки мира.

«К сожалению, сегодня утром (в день матча — 2 июня. — Прим. «Чемпионата») во время разминки, при выполнении последних ударов, я получил разрыв одной из брюшных мышц. Возможно, потому что не мог подавать в полную силу, как хотел бы. Я перепробовал всё с тех пор. МРТ ничего не показала, вероятно, потому что прошло слишком мало времени после разрыва. В первом сете подавал со скоростью 150 км/ч. Я был не на 100% готов, но постарался сделать всё, что мог», — сказал Грикспор на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем.