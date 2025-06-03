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Таллон Грикспор заявил, что перед матчем со Зверевым получил разрыв брюшной мышцы

Таллон Грикспор заявил, что перед матчем со Зверевым получил разрыв брюшной мышцы
Таллон Грикспор
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Нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал снятие с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против немецкого игрока Александра Зверева. Встреча завершилась при счёте 6:4, 3:0 в пользу третьей ракетки мира.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 14:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
4 		0
             
Таллон Грикспор
35
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«К сожалению, сегодня утром (в день матча — 2 июня. — Прим. «Чемпионата») во время разминки, при выполнении последних ударов, я получил разрыв одной из брюшных мышц. Возможно, потому что не мог подавать в полную силу, как хотел бы. Я перепробовал всё с тех пор. МРТ ничего не показала, вероятно, потому что прошло слишком мало времени после разрыва. В первом сете подавал со скоростью 150 км/ч. Я был не на 100% готов, но постарался сделать всё, что мог», — сказал Грикспор на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем.

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