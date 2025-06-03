Гауфф — о Фонсеке: он очень талантлив, но выход в финалы крупных турниров — вопрос опыта

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась по поводу выступлений 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки и его прогресса в ближайшее время. На Открытом чемпионате Франции — 2025 Фонсека дошёл до третьего круга, где уступил британцу Джеку Дрейперу.

— Вспоминая свой путь, что вы делали, чтобы сократить разрыв между собой и топ-игроками?

— Во многом не хватало просто опыта. Иногда тебе кажется, что ты играешь лучше них, но разница в том, что они знают, что делать в сложные моменты. Касательно Фонсеки — он очень талантлив и сейчас показывает отличную игру. Всё придёт с опытом и временем. У парней, конечно, всё немного по-другому с точки зрения физики. Сам факт, что в 18 он выходит в третий круг на «Большом шлеме», особенно с учётом того, что у мужчин разрыв в физике между 18 и 23 годами, на мой взгляд, больше, чем у женщин, — это впечатляет. Мне очень интересно, где он окажется через несколько лет.

— Есть ли какой-то короткий путь к успеху?

— Короткий путь — это быть талантливым от природы. У него это уже есть, в каком-то смысле это и есть его короткий путь. Но если говорить о более поздних стадиях — выход в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы крупных турниров — это уже вопрос опыта, — сказала Гауфф на пресс-конференции.