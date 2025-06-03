Гарбинье Мугуруса назвала явную фаворитку на победу в «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор Итогового чемпионата WTA испанка Гарбинье Мугуруса рассказала о фаворитах «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде.

«Я поставлю Соболенко на первое место; она явно номер один, так много разницы в рейтинговых очках, и она только что выиграла в Мадриде.

Коко [Гауфф] тоже хороша. Она просто великолепна на грунтовых кортах. Она только что проиграла два финала [в Мадриде и в Риме], но будет в четвёрке, в полуфинале.

Как игроку, специализировавшемуся на грунтовых кортах, мне очень нравится Чжэн [Цинвэнь]. Она потрясающая теннисистка на грунте; мне кажется, что она просто идеально играет на этом покрытии.

И Ига, конечно. Она четыре раза выигрывала Открытый чемпионат Франции. Вы можете в это поверить? Четыре раза. Это безумие, что она такая молодая и победила в нём четыре раза. Если она продолжит в том же духе, то поставит рекорд», — сказала Мугуруса в эфире подкаста The Sit-Down.

Сегодня, 3 июня, пройдут первые два матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде: Арина Соболенко встретится с Чжэн Циньвэнь, а Ига Швёнтек — с украиной Элиной Свитолиной. В среду, 4 июня, состоится американское дерби между Кори Гауфф и Мэддисон Киз, также на корт выйдут россиянка Мирра Андреева и 361-я ракетка мира Луа Буассон из Франции.