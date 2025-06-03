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Соболенко — Циньвэнь: белоруска взяла первый сет в 1/4 финала «РГ» — 2025 на тай-брейке

Соболенко — Циньвэнь: белоруска взяла первый сет в 1/4 финала «РГ» — 2025 на тай-брейке
Арина Соболенко
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Лидера мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко одержала победу в первом сете матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 на тай-брейке. Со счётом 7:6 (7:3) она переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжается 1 час 8 минут. За это время Соболенко удалось реализовать один брейк-пойнт из двух возможных. Арина выполнила три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Циньвэнь реализовала один брейк-пойнт, выполнила четыре подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки.

В полуфинале сильнейшая в поединке Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).

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