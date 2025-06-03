Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс проиграли Эррани и Паолини в 1/4 финала парного «РГ»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии не смогли выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче 1/4 финала они уступили в двух сетах итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини — 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс выполнили три эйса, допустили столько же двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, совершили одну двойную ошибку и выиграли пять брейк-пойнтов из семи.

Соперницами Эррани и Паолини в матче за выход в финал парного «Ролан Гаррос» — 2025 станут победительницы четвертьфинала Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Россия)/Ольга Данилович (Сербия).