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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс проиграли Эррани и Паолини в 1/4 финала парного «РГ»

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс проиграли Эррани и Паолини в 1/4 финала парного «РГ»
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии не смогли выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче 1/4 финала они уступили в двух сетах итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини — 2:6, 3:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс выполнили три эйса, допустили столько же двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, совершили одну двойную ошибку и выиграли пять брейк-пойнтов из семи.

Соперницами Эррани и Паолини в матче за выход в финал парного «Ролан Гаррос» — 2025 станут победительницы четвертьфинала Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Россия)/Ольга Данилович (Сербия).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 в парном разряде (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2025 в парном разряде (ж)
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