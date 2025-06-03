Гарбинье Мугуруса: теннис заложен в моей ДНК

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор Итогового чемпионата WTA испанка Гарбинье Мугуруса высказалась по поводу своего присутствия на теннисных турнирах.

«Мне нравится присутствовать на турнирах, может быть, не на всех сразу, как раньше, но я обязательно смотрю некоторые матчи, наблюдаю за игроками, просто нахожусь рядом. Чувствую, что являюсь частью сообщества; думаю, теннис заложен в моей ДНК. Так что я должна быть там. Может быть, не так часто, но мне всё равно нужно быть там. Я никогда так [много] не смотрела матчи и не следила за новостями. Думала, что буду немного более пассивной, но я в полном восторге», — сказала бывшая теннисистка в эфире подкаста The Sit-Down.

31-летняя Мугуруса — чемпионка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017); победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021); победительница 15 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде).