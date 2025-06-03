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Джек Дрейпер опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос». Ему ответил Бублик

Джек Дрейпер опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос». Ему ответил Бублик
Джек Дрейпер
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Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер опубликовал пост после поражения на Открытом чемпионате Франции — 2025. Британец пожелал удачи представителю Казахстана Александру Бублику в оставшейся части. Бублик ответил Дрейперу смайлом в виде сердца.

«До следующего года, Париж! Поздравляю Александра с невероятным выступлением накануне и желаю всего наилучшего в оставшейся части турнира! А я, как всегда, буду продолжать учиться и совершенствоваться, чтобы достичь своих целей. Спасибо всем за поддержку», — написал Дрейпер в социальных сетях.

Фото: соцсети Джека Дрейпера

В 1/4 финала турнира в Париже казахстанец сыграет с Янником Синнером.

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