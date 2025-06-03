Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, переиграв Чжэн Циньвэнь

Лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко одержала победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Со счётом 7:6 (7:3), 6:3 она переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Соболенко удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных. Арина выполнила шесть подач навылет и допустила две двойные ошибки. Циньвэнь реализовала два брейк-пойнта из двух возможных, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.

В полуфинале Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).