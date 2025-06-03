Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. Сегодня, 3 июня, они обыграли тандем российской теннисистки Анастасии Потаповой и её напарницы из Сербии Ольги Данилович со счётом 6:3, 7:5. Отметим, россиянки забрали пять последних геймов подряд в матче.
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Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Андреевой-младшей и Шнайдер удалось реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных, выполнить две подачи навылет. Они также допустили три двойные ошибки. Потапова и Данилович реализовали два брейк-пойнта из девяти возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили пять двойных ошибки.
В полуфинале Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.
- 3 июня 2025
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