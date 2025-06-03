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Мирра Андреева и Шнайдер — Потапова и Данилович, результат матча 3 июня 2025, счет 2:0, 1/4 финала Ролан Гаррос

Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. Сегодня, 3 июня, они обыграли тандем российской теннисистки Анастасии Потаповой и её напарницы из Сербии Ольги Данилович со счётом 6:3, 7:5. Отметим, россиянки забрали пять последних геймов подряд в матче.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:35 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Андреевой-младшей и Шнайдер удалось реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных, выполнить две подачи навылет. Они также допустили три двойные ошибки. Потапова и Данилович реализовали два брейк-пойнта из девяти возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили пять двойных ошибки.

В полуфинале Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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