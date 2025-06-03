С 2020 года Соболенко больше всех теннисисток в туре выходила в 1/2 финала на ТБШ

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко стала участницей 11 полуфиналов турниров серии «Большого шлема» начиная с 2020 года. Это лучший показатель в женском туре.

Ига Швёнтек из Польши на данный момент семь раз становилась полуфиналисткой в одиночном разряде.

Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко одержала победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Со счётом 7:6 (7:3), 6:3 она переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Соболенко удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных. Арина выполнила шесть подач навылет и допустила две двойные ошибки. Циньвэнь реализовала два брейк-пойнта из двух возможных, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.