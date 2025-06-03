Искусственный интеллект предсказал чемпионку «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Портал Tennis.com провёл исследование с помощью искусственного интеллекта для определения победителя Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. В финал, по версии Chat GPT, выйдут вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и пятый номер рейтинга WTA Ига Швёнтек из Польши.

Согласно ИИ, финальный матч пройдёт следующим образом: «Швёнтек защитит свой титул в двух сетах».

Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». Сегодня, 3 июня, она выйдет на корт в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции, в котором встретится с 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Гауфф свой матч 1/4 финала с соотечественницей Мэдисон Киз проведёт в среду, 4 июня.