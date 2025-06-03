Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой присутствуют на игре дочерей на «Ролан Гаррос»
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Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой пришли на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, где их дочери играют с дуэтом Анастасии Потаповой (Россия) и Ольги Данилович (Сербия).
Мамы Мирры Андреевой (слева) и Дианы Шнайдер (справа)
Фото: скриншот трансляции
На момент написания новости Андреева-младшая и Шнайдер взяли первый сет у соперниц со счётом 6:3.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:35 МСК
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
|
|7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Встреча продолжается 46 минут. За это время Андреевой-младшей и Шнайдер удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных, выполнить две подачи навылет. Они также допустили одну двойную ошибку. Потапова и Данилович реализовали один брейк-пойнт из семи возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили три двойные ошибки.
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