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Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой присутствуют на игре дочерей на «Ролан Гаррос»

Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой присутствуют на игре дочерей на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой пришли на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, где их дочери играют с дуэтом Анастасии Потаповой (Россия) и Ольги Данилович (Сербия).

Мамы Мирры Андреевой (слева) и Дианы Шнайдер (справа)

Мамы Мирры Андреевой (слева) и Дианы Шнайдер (справа)

Фото: скриншот трансляции

На момент написания новости Андреева-младшая и Шнайдер взяли первый сет у соперниц со счётом 6:3.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 13:35 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Встреча продолжается 46 минут. За это время Андреевой-младшей и Шнайдер удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных, выполнить две подачи навылет. Они также допустили одну двойную ошибку. Потапова и Данилович реализовали один брейк-пойнт из семи возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили три двойные ошибки.

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