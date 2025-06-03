Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой присутствуют на игре дочерей на «Ролан Гаррос»

Мамы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой пришли на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, где их дочери играют с дуэтом Анастасии Потаповой (Россия) и Ольги Данилович (Сербия).

Мамы Мирры Андреевой (слева) и Дианы Шнайдер (справа) Фото: скриншот трансляции

На момент написания новости Андреева-младшая и Шнайдер взяли первый сет у соперниц со счётом 6:3.

Встреча продолжается 46 минут. За это время Андреевой-младшей и Шнайдер удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных, выполнить две подачи навылет. Они также допустили одну двойную ошибку. Потапова и Данилович реализовали один брейк-пойнт из семи возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили три двойные ошибки.