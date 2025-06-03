Соболенко уступает лишь трём теннисисткам по проценту побед на ТБШ в ранге игрока топ-10

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси уступает только трём теннисисткам по проценту побед в матчах турниров «Большого шлема» в ранге игрока топ-10 с 1990 года (минимум 10 проведённых матчей). Сегодня, 3 июня, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 она обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Топ-5 теннисток по проценту побед в матчах ТБШ в ранге игрока топ-10 с 1990 года:

Штеффи Граф (Германия) — 75,3 % Ига Швёнтек (Польша) — 75,0 % Мартина Навратилова (США) — 70,6 % Арина Соболенко (Беларусь) — 70,0 % Серена Уильямс (США) — 68,9 %

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).