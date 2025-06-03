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Соболенко уступает лишь трём теннисисткам по проценту побед на ТБШ в ранге игрока топ-10

Соболенко уступает лишь трём теннисисткам по проценту побед на ТБШ в ранге игрока топ-10
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси уступает только трём теннисисткам по проценту побед в матчах турниров «Большого шлема» в ранге игрока топ-10 с 1990 года (минимум 10 проведённых матчей). Сегодня, 3 июня, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 она обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Топ-5 теннисток по проценту побед в матчах ТБШ в ранге игрока топ-10 с 1990 года:

  1. Штеффи Граф (Германия) — 75,3 %
  2. Ига Швёнтек (Польша) — 75,0 %
  3. Мартина Навратилова (США) — 70,6 %
  4. Арина Соболенко (Беларусь) — 70,0 %
  5. Серена Уильямс (США) — 68,9 %

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).

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