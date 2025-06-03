Арина Соболенко в этом сезоне выиграла больше матчей из двух сетов, чем другие теннисистки

В этом сезоне первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко выиграла больше матчей из двух сетов, чем остальные теннисистки. В активе белоруски 34 победы из 39 возможных. Это больше, чем общее число любой другой теннисистки.

Отметим, 31 победу в сезоне в матчах из двух и трёх сетов одержала американка Джессика Пегула.

Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко одержала победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Со счётом 7:6 (7:3), 6:3 она переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Соболенко удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных. Арина выполнила шесть подач навылет и допустила две двойные ошибки. Циньвэнь реализовала два брейк-пойнта из двух возможных, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.