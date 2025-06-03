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Арина Соболенко в этом сезоне выиграла больше матчей из двух сетов, чем другие теннисистки

Арина Соболенко в этом сезоне выиграла больше матчей из двух сетов, чем другие теннисистки
Арина Соболенко
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В этом сезоне первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко выиграла больше матчей из двух сетов, чем остальные теннисистки. В активе белоруски 34 победы из 39 возможных. Это больше, чем общее число любой другой теннисистки.

Отметим, 31 победу в сезоне в матчах из двух и трёх сетов одержала американка Джессика Пегула.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко одержала победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Со счётом 7:6 (7:3), 6:3 она переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Соболенко удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных. Арина выполнила шесть подач навылет и допустила две двойные ошибки. Циньвэнь реализовала два брейк-пойнта из двух возможных, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.

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