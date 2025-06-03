Арина Соболенко дала комментарий после победы над Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.
Она вспомнила их предыдущую встречу на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Тогда Циньвэнь оказалась сильнее со счётом 6:4, 6:3 в четвертьфинале.
«На последнем турнире [в Риме], должна признать, я была измотана. В конце того матча я даже обрадовалась поражению. Мне правда нужна была небольшая пауза перед «Ролан Гаррос». Сейчас я чувствовала себя гораздо свежее, была готова бороться и выложиться по максимуму на корте, чтобы добыть эту победу. И снова очень рада, что смогла выиграть», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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