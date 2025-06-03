Арина Соболенко дала комментарий после победы над Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Она вспомнила их предыдущую встречу на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Тогда Циньвэнь оказалась сильнее со счётом 6:4, 6:3 в четвертьфинале.

«На последнем турнире [в Риме], должна признать, я была измотана. В конце того матча я даже обрадовалась поражению. Мне правда нужна была небольшая пауза перед «Ролан Гаррос». Сейчас я чувствовала себя гораздо свежее, была готова бороться и выложиться по максимуму на корте, чтобы добыть эту победу. И снова очень рада, что смогла выиграть», — сказала Соболенко в интервью на корте.