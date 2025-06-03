Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко дала комментарий после победы над Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко дала комментарий после победы над Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Она вспомнила их предыдущую встречу на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Тогда Циньвэнь оказалась сильнее со счётом 6:4, 6:3 в четвертьфинале.

«На последнем турнире [в Риме], должна признать, я была измотана. В конце того матча я даже обрадовалась поражению. Мне правда нужна была небольшая пауза перед «Ролан Гаррос». Сейчас я чувствовала себя гораздо свежее, была готова бороться и выложиться по максимуму на корте, чтобы добыть эту победу. И снова очень рада, что смогла выиграть», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, переиграв Чжэн Циньвэнь
С 2020 года Соболенко больше всех теннисисток в туре выходила в 1/2 финала на ТБШ
Арина Соболенко в этом сезоне выиграла больше матчей из двух сетов, чем другие теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android