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Элина Свитолина — Ига Швёнтек: полька уверенно забрала первый сет в четвертьфинале «РГ»

Элина Свитолина — Ига Швёнтек: полька уверенно забрала первый сет в четвертьфинале «РГ»
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Первый сет закончился уверенной победой польской теннисистки — 6:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Ига Швёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		3
6 		3
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Свитолина и Швёнтек провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу польской теннисистки.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
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