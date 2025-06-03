Элина Свитолина — Ига Швёнтек: полька уверенно забрала первый сет в четвертьфинале «РГ»
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Первый сет закончился уверенной победой польской теннисистки — 6:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Ига Швёнтек.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
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5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Свитолина и Швёнтек провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу польской теннисистки.
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Комментарии
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