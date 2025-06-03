Элина Свитолина — Ига Швёнтек: полька уверенно забрала первый сет в четвертьфинале «РГ»

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Первый сет закончился уверенной победой польской теннисистки — 6:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Ига Швёнтек.

Свитолина и Швёнтек провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу польской теннисистки.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.