Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Искусственный интеллект предсказал, на какой стадии «РГ» проиграет Мирра Андреева

Искусственный интеллект предсказал, на какой стадии «РГ» проиграет Мирра Андреева
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Tennis.com провёл исследование с помощью искусственного интеллекта для определения финалисток Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. По версии Chat GPT, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сможет пробиться в финал «Ролан Гаррос».

Согласно ИИ, решающие матчи турнира закончатся следующим образом: «Соболенко, Швёнтек, Андреева и Гауфф выиграют свои четвертьфинальные матчи. Швёнтек и Гауфф выйдут в финал».

Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3, в эти минуты проходит матч 1/4 финала между Игой Швёнтек и украинкой Элиной Свитолиной. В среду, 4 июня, состоится американское дерби между Кори Гауфф и Мэддисон Киз, также на корт выйдут Мирра Андреева и 361-я ракетка мира Лоис Буассон из Франции.

Материалы по теме
Искусственный интеллект предсказал чемпионку «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android