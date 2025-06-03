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Арина Соболенко ответила Новаку Джоковичу после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко ответила Новаку Джоковичу после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко ответила сербу Новаку Джоковичу очередным танцем после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. Видео опубликовала пресс-служба турнира в социальных сетях. В конце ролика Соболенко пошутила над тем, что у Джоковича нет своей песни, под которую он бы танцевал. Самой спортсменке посвятили композицию Tiger исполнителя djKDS.

«Как тебе такое, Новак? У тебя нет своей песни», — сказала Соболенко.

Ранее Новак Джокович после успеха в 1/8 финала соревнований в Париже отпраздновал победу в стиле Арины Соболенко, повторив её движения в танце.

Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко одержала победу в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. Со счётом 7:6 (7:3), 6:3 она переиграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

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