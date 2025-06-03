Арина Соболенко выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема» не менее двух раз
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси более одного раза выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема». Сегодня, 3 июня, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 она обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3 и второй раз в своей карьере стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Арина Соболенко в полуфиналах турниров «Большого шлема»:
- Australian Open (2023, 2024, 2025)
- «Ролан Гаррос» (2023, 2025)
- Уимблдон (2021, 2023)
- US Open (2021, 2022, 2023, 2024)
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 белоруска сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).
Напомним, Соболенко — победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open — 2023, 2025 и US Open — 2024).
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