Арина Соболенко выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема» не менее двух раз

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси более одного раза выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема». Сегодня, 3 июня, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 она обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3 и второй раз в своей карьере стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос».

Арина Соболенко в полуфиналах турниров «Большого шлема»:

Australian Open (2023, 2024, 2025)

«Ролан Гаррос» (2023, 2025)

Уимблдон (2021, 2023)

US Open (2021, 2022, 2023, 2024)

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 белоруска сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).

Напомним, Соболенко — победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open — 2023, 2025 и US Open — 2024).