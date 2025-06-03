Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема» не менее двух раз

Арина Соболенко выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема» не менее двух раз
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси более одного раза выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема». Сегодня, 3 июня, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 она обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3 и второй раз в своей карьере стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Арина Соболенко в полуфиналах турниров «Большого шлема»:

  • Australian Open (2023, 2024, 2025)
  • «Ролан Гаррос» (2023, 2025)
  • Уимблдон (2021, 2023)
  • US Open (2021, 2022, 2023, 2024)

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 белоруска сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).

Напомним, Соболенко — победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open — 2023, 2025 и US Open — 2024).

Материалы по теме
Соболенко уступает лишь трём теннисисткам по проценту побед на ТБШ в ранге игрока топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android