Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 3 июня, следующая соперница

В эти дни проходят матчи основной сетки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты встреч и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0;
второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1;
третий круг: Арина Соболенко — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3;
четвёртый круг: Арина Соболенко — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:3;
1/4 финала: Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:6 (7:3), 6:3.
Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
1/2 финала: Элина Свитолина (Украина) или Ига Швёнтек (Польша).
Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
финал: Кори Гауфф (США).