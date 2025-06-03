Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 3 июня, следующая соперница

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В эти дни проходят матчи основной сетки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты встреч и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0;

второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1;

третий круг: Арина Соболенко — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3;

четвёртый круг: Арина Соболенко — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:3;

1/4 финала: Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:6 (7:3), 6:3.

Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/2 финала: Элина Свитолина (Украина) или Ига Швёнтек (Польша).

Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

финал: Кори Гауфф (США).