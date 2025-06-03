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Ига Швёнтек— Элина Свитолина, результат матча 3 июня 2025, счет 2:0, 1/4 финала Ролан Гаррос

Ига Швёнтек победила Элину Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025
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Завершился четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой польской теннисистки в двух сетах — 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 14:35 МСК
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Швёнтек выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Швёнтек сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.

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